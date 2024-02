OHHOO ⟩ 4 toitu, mida Briti kuningapere kunagi ei söö

Üks kuningapere liikmetele keelatud toiduainetest on tingitud ohust, et nad võivad selle söömisest haigeks jääda. Selleks toiduks on mereandide alla kuuluvad karbid. The Expressile antud intervjuus ütleb endine kuninglik ülemteener Grant Harrold, et karpidest saadava toidumürgituse oht on liiga suur, et kuninglikel pereliikmetel oleks regulaarselt lubatud neid süüa, olgu see siis välisvisiidil või igapäevatööl.