Kindlustuselt hiigelsummat välja petta püüdnud naine jäi kõige haledamal moel vahele

36-aastane Kamila Grabska väitis, et kui ta 2017. aastal autolt löögi sai, olid tema vigastused niivõrd tõsised, et ta pidi viis aastat kaela- ja seljavalude tõttu töölt eemal olema. Tema sõnul oli tema seisund nii piinarikas, et ta kaotas täielikult töövõime. Ta nõudis kohtu kaudu endale kompensatsiooniks ligi 765 000 euro suurust hüvitist.