See vastuoluline teema on pikka aega tekitanud meeste ja naiste vahelisi vaidluseid. Lõpuks ometi saab selle küsimuse maha kanda, sest teadlased avaldasid äsja statistika, mis tõestab, et probleem ei ole tegelikult mehe pükstes peituv, vaid naiste seksuaalseid eelistusi ümbritsevas tabus.