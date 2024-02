KELLEL ON ÕIGUS? ⟩ Poe kassas mudilast õpetav ema sattus teiste ostjate raevu alla

Pereema Ash postitas mõned nädalad tagasi TikTokki kulutulena leviva videolõigu, mis saab nüüd kriitikat. Ta ütleb selles kohe, milles on probleem. Ta õpetas kassas oma mudilast, lastes lapsel asju kassalindile tõsta ning kõva häälega nende nimesid nimetada. «Paprika, kartul, avokaado, leib...» Karmid sõnad, mis ta videoklipis avaldatu eest sai, tegid talle niivõrd haiget, et kustutas postituse. Loo levikule see aga pidurit ei pannud.

Inimesed tema selja taga järjekorras olid raevus. «Miks me peame osalema kellegi lapse haridusprogrammis, las see ema õpetab last nii, et see teiste elu ja tegemisi ei segaks.»