«Alicia Framis on esimene naine, kes abiellub intelligentse hologrammiga, mis täidab kõik tema emotsionaalsed vajadused. Kujutage ette, et teil on partner, kes on teie jaoks alati olemas, kui seda vajate; suhe, mis võitleb üksindusega linnades. See on romantiline suhe inimese ja tehisintellekti vahel. Kuigi on teada, et robotitest ja inimestest saavad peagi seksuaalpartnerid, usub Framis, et järgmine oluline samm on inimeste ja tehisintellekti loodud emotsionaalne kontakt. Hologrammid on tema emotsioonidele lähemal kui robotid. Armastus ja seks robotite ja hologrammidega on paratamatu tegelikkus.