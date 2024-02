ETTEVAATUST ⟩ Need toidud on hammastele sama kahjulikud kui kommid

Ta jätkas, et need spetsiifilised süsivesikud muudavad suu happelisemaks, kuna sülg peab tegema ületunde ja see ohustab hambaid. Vanemad pakuvad sageli Skittlesi asemel lapsele kuldkalakese kreekereid, uskudes, et see on tervislikum valik, kuid DiFoggio hoiatas, et see võib olla sama halb.