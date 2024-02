Naine soovis oma huultesse täitesüste teha ja valis selle jaoks välja ilukliiniku, mis asus suures kaubanduskeskuses, oli hea renomeega ning tundus igati usaldusväärsena. Ta oli oma uurimistööd nii põhjalikult teinud, et teadis isegi millist hüaluroonhapet konkreetne kliinik huuletäitena kasutab. Otsustades, et tegu on kvaliteetse kraamiga, läks ta samal päeval kliinikusse täitesüste saama.