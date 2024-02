Kas lastele kulutavad rohkem rikkad või vaesed vanemad?

See võib minna loogikaga vastuollu, kuid ühes uuringus leiti, et vaesemate leibkondade lapsed saavad tegelikult rohkem raha ja mänguasju kui heal järjel perede lapsed. Ka laste taskuraha kasutamine on erinev - rahaliselt heal järjel perede lapsed eelistavad taskuraha säästa ja tuleviku tarbeks koguda. Madalama sissetulekuga perekondade järeltulijad armastavad raha mänguasjadele kulutada, kirjutab Psyh.