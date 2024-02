10 nippi, kuidas hoida värskelt värvitud juuksed kaunina pikka aega

Et juuksevärv püsiks kaua ja ergas, pese pead värvikaitsega ja sulfaadivaba šampooni ja palsamiga. Sulfaadid panevad juuksevärvi kiiremini tuhmuma.

Kuna värvimine on keemiline töötlus, siis vajavad juuksed pärast toitmist. Iganädalane juuksehooldus (õli või mask) on kahjustuste parandamiseks ja värvi pikendamiseks kohustuslik.

Juukseõlid võivad olla hirmutavad (keegi ei taha rasvaseid juukseid), kuid õli võib olla just see, mida su värskelt värvitud juuksed vajavad. Õli kasutamine võib kaitsta värvitud juukseid ka trenni ajal.

Kui veest on eemaldatud kloor, raskemetallid ja muud bakterid, siis on juuste pH-tasakaal parem ja tulemus läikivam ning ühtlasem.

Enamik juuksuritest nõustub, et on oluline iga kuue kuni kaheksa nädala tagant juukseotsi lõigata. See hoiab juuksed terved ja värv näeb kõige parem välja tervetel juustel. Lõhe juukseotstes võib mööda juuksekarva üles liikuda, tuhmistades värvi ja muutes juuksed säbruliseks.