Tema kohtingukaaslasele see muljet ei avaldanud. Rannas istuv naeratav naine nägi imeilus välja, kuid mees kaotas selle peale koheselt tema vastu huvi. Sarah selgitas, et tal on tõepoolest kõhu piirkonnas veidi lõtvunud nahka, kuid ta on üsna hiljuti sünnitanud ja pole veel sünnituseelsesse vormi jõudnud.