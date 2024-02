MIDA TEHA? ⟩ Mehe mure: mu tütre sõbranna lööb mulle külge

Ta rääkis Beccaga sellest, kuid tüdruk ainult naeris, kui Nigel käskis tal flirtimine lõpetada. Nigel tundis, et tal ei jää muud üle, kui tüdrukut vältida. «Aga viimased kaks nädalavahetust on ta mulle keset ööd purjus peaga helistanud ja öelnud, et kui ma talle järele ei tule, läheb ta jalgsi koju. Nii et ma korjasin ta peale, ta hakkas mind käperdama kuni sinnamaani, et mul oli probleeme juhtimisega, ja iga kord, kui peatusin, proovis ta mulle käed külge panna,» vahendab Express mehe sõnu.

«Ma tõesti ei tea, mis siin toimub. Ma olen kiilakas, ülekaaluline keskealine mees ja tunnen, et see on mingi nali, et ma olen sellele 18-aastasele tüdrukule selline kinnisidee. Olen sellest rääkinud oma tütrega, kes alguses pidas seda naljakaks, kuid pärast vestlust oma sõbrannaga on nüüd samuti murelik. Ma olen kindel, et midagi juhtub veel ning vajan lihtsalt nõu, kuidas panna teda mõistma, et ta peaks olema koos omavanuste poistega.»