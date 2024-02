Šokeeriv põhjus, miks naise selja seest leiti küüs ja hambad

Praegu 35-aastane naine sai radioloogiaõeks ja alles siis, kui ta meditsiinivaldkonda astus, sai ta teada tõe oma seisundi kohta. Crikelair avastas, et ta kannatas kaduva kaksiku sündroomi all, kui meedikud tuvastasid ühest kasvajast sõrmeküüne, juuksekarva ja neli hammast. «Olen kuulnud kaduva kaksiku sündroomist, kuid seda juhtub üliharva, et kaksik ei imendu täielikult emasse või teise kaksikusse,» rääkis Crikelair.