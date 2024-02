Vallandatud naine on masenduses ja mures, sest koristajatöö oli tema ainus sissetulek.

Toidu raiskamine on probleem, mis puudutab suurt osa maailmast. Toiduraiskamine ja selle mõjud on aktuaalsed ka Eestis. Toidu annetamine on üks viis, kuidas toidujäätmete teket ja sellega kaasnevaid keskkonnamõjusid vähendada.