Maailmas on kahte tüüpi inimesi: need, kes pesevad hambaid enne hommikusööki ja need, kes pesevad pärast. Kuid kummad õigesti talitavad?

Ka hambaarstide seas on erinevaid arvamusi, aga TikTokis tuntud @doctorjossen kuulub nende inimeste tiimi, kes on enne söömist pesemise poolt ja ta põhjendab, miks just niipidi kasulikum ja tervislikum on.