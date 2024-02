Kui trendimaastikult vaid üksainus tähtis asi meelde jätta, siis mis see on? Punane suu! On see uus moelemmik?

«Seda kindlasti ka,» ütleb tippjumestaja Reet Härmat ning tema täiuslikult punastele huultele ilmub lai naeratus. «Aga punane huul on tegelikult klassika. Väga paljud kardavad seda. Asjata. See on naiselik trump, mida oleks patt kasutamata jätta!» Punane suu on karjääriedu alus, võimendab sinu öeldud sõnu ja aitab end naisena maksma panna. Kui toon kaunistab ideaalselt kandjat ning teostus on perfektne, ei vaidle mitte keegi punaste huultega! Lisaks annab see naisele...