See foto Vladimir Putinist ja Alina Kabajevast on tehtud 2004. aastal. Just sel ajal hakatigi neid omavahelistes isiklikes suhetes seostama.

Aastaid on räägitud Vladimir Putini ja endise iluvõimlemise olümpiavõitja Alina Kabajeva suhtest. Väidetavalt on paaril ka mitu last. Nüüd kahistatakse, et iludus on troonilt tõugatud ja tema asemel veelgi noorem seltskonnatäht.