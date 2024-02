OLULINE ⟩ Väga selged ohumärgid, et mees võib sinu vastu kätt tõsta

Vägivaldne käitumine ei tohi olla ühelgi viisil aktsepteeritav. Perevägivald on üks levinumaid ja ohtlikumaid sotsiaalseid probleeme, mis mõjutab miljoneid naisi ja lapsi üle maailma. WHO andmetel on umbes 30 protsenti üle 15-aastastest naistest kogenud oma partneri poolt füüsilist või seksuaalset vägivalda. Perevägivald ei põhjusta ohvritele mitte ainult füüsilisi ja psühholoogilisi traumasid, vaid mõjutab nende tervist, enesehinnangut ja enesekindlust.

Sotsiaalkindlustusamet paneb südamele: et abivajaja aitamine on ülioluline. Esimene samm on märkamine. Kui panete tähele, et teie lähedane, sõber või tuttav võib olla hädas, kuulake teda ning pakkuge abi. Nõu saab küsida ka sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefonilt 116 006.