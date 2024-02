KUI VANA OLED? ⟩ Just selles eas tuleb hakata vananemisvastaseid tooteid kasutama

Paljud usuvad, et meie nahk hakkab vananema juba 25-aastaselt ja selles vanuses tuleks hakata kasutama vananemisvastaseid tooteid. Kuid see on müüt ja te ei tohiks seda teha! Eksklusiivselt Focuse jaoks rääkis kosmeetik Anna Kruglik meile, millises vanuses tuleks vananemise vältimiseks kasutada vananemisvastast hooldust.