Mees teatas, et tema naise ravi eest maksta ei kavatse

Pulmaööde kirglikkus on pigem filmidesse kirjutatud kaunis müüt. Enamik paare on pärast pikka pulmatralli nii väsinud, et leegitsevaks seksi täis ööks ei jätku parima tahtmisegi juures jaksu. Ühele pruudile sai tema mehe soov vastupidist tõestada saatuslikuks.