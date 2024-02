Mehe kohatu märkus sünnituse ajal vihastas naise välja

Asi läks allamäge, kui mees läks voodiotsale sünnitust pealt vaatama. Naine oli hämmingus, kui mees järsku tagasi astus ja oma nina T-särgiga kattis. Kui naine küsis, kas midagi on lahti, vastas ta: «Sa haised sealt alt. Seal on täielik tohuvabohu, see lihtsalt haiseb nii rämedalt.» Seejärel ütles ta, et vajab värsket õhku, lahkus toast ja jäi ilma sellest, kui 15 minutit hiljem poeg sündis.

Värske isa naasis, kui «tohuvabohu» oli ära koristatud ja «hais» kadunud. Naine tunnistas, et tundis häbi, kuid oli rohkem üllatunud mehe lapsikust reaktsioonist. Viha asemel tundis naine ebakindlust. Hoolimata lootusest, et meest see kogemus ei heidutanud, kahetses ta hiljem, et ei öelnud talle midagi sobimatu kommentaari pärast.

Aasta hiljem läksid nad lahku, kuid see polnud tingitud sellest juhtumist, vaid muudest sama kohutavatest põhjustest. Kuid tagantjärele mõeldes leidis naine, et ta oleks pidanud tema kehva iseloomu selle lugupidamatu märkuse tõttu varem märkama, vahendab Express.

Mismoodi siis sünnitus lõhnab? Redditi kasutajad vastasid:

«Lootevedelikul on omamoodi magus lõhn.»

«Imikutel on oma hormoonidest põhjustatud aroom. Kui naine rebeneb, võib olla ka verele omast vaselõhna tunda.»

«Minu doula ütles, et paljud emade sõnul on sünnitusel maalõhn küljes.»

«Rehvid! Arvasin, et mu pojal on sama lõhn nagu autoosade poes. See oli imelik, aga ei takistanud mul teda hoida.»