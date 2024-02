Ühel päeval sai Peter oma Facebooki esmapilgul ehmatava sõnumi. Sõnum pärines noorelt naiselt nimega Rachel White, kes uskus, et Peter on tema bioloogiline isa.

«Ma olin nii šokeeritud, see oli nagu välk selgest taevast – ulatasin selle sõbrale lugemiseks, kes samuti ei suutnud seda uskuda,» rääkis Peter. Lähedased kahtlustasid, et see võib olla pettus.