Kuigi enamasti arvatakse, et veenilaiendid on pigem naisi kimbutav esteetiline mure, siis tegelikult on tegu tõsise haigusega, mida põevad nii mehed kui ka naised. Miks tekivad veenilaiendid, kuidas neid ravitakse ja kas on võimalik ilma operatsioonita hakkama saada? Seda kõike saad sellest loost teada!