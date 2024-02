Suhteekspert: väldi selle kingi tegemist valentinipäeval iga hinna eest!

Pilt on illustratiivne.

Kellele ei meeldiks saada ja teha kingitusi? Sellist inimest annaks ikka otsida. Eriti tänasel päeval, kui oleme tavapärasest hapramad saamaks Cupidi armunoolega pihta. Suhteekspert hoiatab, et mitte kõik kingid ei pruugi kanda sama tähendust. Mis on see kink, mida valentinipäeval tasuks pigem vältida?