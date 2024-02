Aju tervis sõltub suuresti toitumisest, treenimise sagedusest ja geneetikast, kuid ka vanusest. Mäluprobleemid on eakate seas levinud probleem. Õnneks on mõned sammud, mida saame astuda, et oma aju võimalikult hästi hoida. Toitumine on selleks peamine viis.