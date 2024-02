Margrethe on tagasi troonil – vaid kuu pärast sellest loobumist

Vangerdus pole aga põhjustatud sellest, et värske noor kuningapaar ametist tüdinenud oleks, vahendas Svenskdam .

Palee töötajad on seetõttu väikest nurinat tekitanud, et nii värskelt ametisse astunud paar ei peaks juba puhkusele sõitma, kuid Taani riik võib olla rahulik - neil on ju Margrethe. Endine kuninganna katab regrendiga kõiki kuninga ülesandeid. Ikkagi 52 aastat staaži!