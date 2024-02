PALJU ÕNNE! ⟩ Armastatud teletäht on sündinud kõige magusamal päeval

Üks apsakas oli kantrivoorus. Mitte võib-olla apsakas, seda on apsakaks veider nimetada, aga seal oli näha, kui palju me üksteisega suhtleme ja kuidas see võib kanduda lavale. Arutasime Stefaniga kantrisaate eel tema suhet selle muusikastiiliga, aga kuidagi läks jutt hobuste peale. Ta käis «Hope'i» muusikavideo jaoks mõned korrad ratsatrennis, mille peale ütlesin, et ma olen ka paar korda käinud, sest mu naine on endine Eesti tippratsutaja. Laval viisin jutu taas hobustele ja lootsin, et ta mainib oma ratsatrenne, aga see kavalpea tõi kohe hoopis minu naise mängu ja kuulutas, et «ma tean, Jüri, et sinu naine on ka kõva ratsutaja». Nüüd on juba publik ümber, telekaamerad käivad ja me räägime sellest, kuidas mu naine on ratsutaja. Kuidas me selleni jõudsime? (Naerab.) Õnneks mu naine kodus naeris kõva häälega, kui ta seda kuulis. Selline vahetu olek näitabki, milline keskkond meil seal oli. Isegi kui midagi viltu läheb, lahenevad probleemid iseenesest, kuna saate süda ja kese on kõigil nii õige koha peal.

Ma usun, et keegi ei soovi ega taha mulle konkreetselt sõnu suhu panna. Saadete tegijad teavad tänaseks mind ja näevad vast, et esiteks pole seda vaja ja teiseks on kõige olulisem, et saaksin olla ekraanil see, kes ma olen. Püüame kõik kolmekesi osaleda saadetes nii, et saaksime olla need, kes me oleme. Oluline on, et siirus ja meie olek paistaks võimalikult hästi välja, mis tähendab, et keegi ei saa meil käskida teha saateid teemadel, mis pole meile omased. Me oleme õnneks olnud «Õhtu!» saatega sellises produktsioonis, kus keegi pole meil käskinud olla keegi teine, küll aga oleme ise pidanud aru saama, kes me oleme. «Õhtu!» polnud valmisprodukt, vaid on arenenud kogu aeg koos meiega. Algusaastatel pidin otsima, kes ma olen ja mis mulle sobib, seega valisingi kas või riietuse mõttes ise selliseid detaile. Näiteks ma pole inimene, kes hommikust õhtuni pintsakut kannab. «Õhtu!» tuhandest saatest olen kandnud pintsakut ehk viiel või kümnel korral. Nüüd oleme jõudnud niikaugele, et me teame, kes me oleme, ja oskame ka uute olukordadega paremini kohaneda.