Eesti naine: kui kokku kolisime, viskasin mehe räbalad aluspüksid ja lemmiku T-särgi ära

Klarna uuringust selgus, et paljude inimeste jaoks on partneri riietumisstiil tähtis. Selgus, et üle 60 protsendi küsitletutest eelistasid kohtuda sarnase stiiliga partneriga. Huvitaval kombel kehtis see eriti meeste kohta: 64 protsenti neist pidas oluliseks oma partneriga sarnast stiili.