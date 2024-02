SELGUS PÕHJUS ⟩ Harry visiit Charlesi juurde jäi lühikeseks kuninga tervise tõttu

75-aastane kuningas Charles III läbis hiljuti eesnäärmeoperatsiooni, mille käigus tehtud uuringutel selgus, et monarh põeb vähki. Kui raskelt riigijuht haigestunud on ning mis vähki ta põeb, ei ole avalikustatud. On vaid öeldud, et Charles hakkab kohe ravi saama ning astub esinduskohustustest kõrvale.