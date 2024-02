Naine märkas vanu fotosid vaadates taustal midagi šokeerivat

Jenn Jia vaatas 2012. aasta oktoobris tehtud selfit, kus ta istus teatrikohvikus ja nautis oma jooki. Taustal seisab piletijärjekorras aga tema tulevane abikaasa, kellega ta tutvus kaks aastat hiljem ja abiellus 2021. aastal.

Kummaline on vaadata pilti sellest hetkest, kus ta seisab otse naise selja taga, teadmata, et see on tema tulevane abikaasa. Kui nad oleksid tol õhtul tutvunud, siis äkki nad oleksid saanud veeta kaks lisa-aastat koos?

Jenn aga arvas, et nii on parem, et nad kohtusid alles kaks aastat hiljem, kuna ta usub, et vastasel juhul oleksid nad lahku läinud. «Kohtusime õigel ajal. Kui see oleks olnud varem, siis ma ei usu, et suhe oleks kestma jäänud. Mul kulus aasta reisimist ja vallaline olemist, et oma vigu mõista ja neid analüüsida. Siis me kohtusimegi. Õige inimene leiab su alati õigel ajal.»

Pealegi, kui teatris astuks su juurde võõras mees ja teataks, et kavatseb sinuga ühel päeval abielluda, siis poleks suhtel tõenäoliselt mingit võimalust ja see lõppeks lähenemiskeeluga.

Inimesed on rääkinud Jenni ja tema abikaasa loo valguses stringiteooriast, et kõik on omavahel seotud ja inimesed on määratud kohtuma. Kuid mitte ainult.

«Äkki mees on hoopis stalker.»

»Ma nüüd vaatan kõigi oma vanade fotode tausta.»

«See on nii maagiline! Saatus tõi teid kokku.»