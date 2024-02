Olgu saladuskatte all öeldud, et väga palju inimesi leiab uue töökoha tänu oma sõprade või tuttavate soovitustele. Seega on kõige lihtsam tööd leida olemasolevate kontaktide kaudu. Tõenäoliselt tunned juba kedagi, kes teab kedagi, kes otsib uut kolleegi. Kuid loomulikult on palju teisi tõhusaid viise, mis aitavad sul tööotsinguid kiirendada.