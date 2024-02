1. Juuste «treenimine». Levinud on soovitus pesta pead nii harva kui võimalik ja pesutiheduse vähendamiseks olla vahepeal ekstreemselt kaua ilma juukseid pesemata. Juustele võib olla see isegi okei, kuid see on täielik karuteene ja halb kohtlemine peanaha jaoks. Peanahale kogunev mustus võib põhjustada põletikke, juuste hõrenemist või lausa väljalangemist.