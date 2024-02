FOTOD ⟩ Palju õnne! Daniel ja Eleri Viinalass ootavad kolmandat last

«Suvest alates laulame unelaulu juba kolmele pisikesele,» kirjutas Daniel sotsiaalmeedia postituses, kus avaldas, et perele on lisa tulemas.

Eleri ja Daniel abiellusid 2011. aastal ja neil on kaks tütart, kevadel kuuseseks saav Elviine ja kolmeaastane Ella.

«Minu suurim hirm on, et äkki nad ei arva, et on piisavalt ilusad või kardavad, et nendega on midagi valesti,» avaldas Daniel hiljutises intervjuus Postimehele. «Et nad hakkavad end kellegagi võrdlema ja tundma oma identiteeti selle kaudu, et nad peavad olema ilusamad, kui nad juba on. See on nii suur lõks ja ma soovin, et nad ei peaks seda kunagi kogema või tundma.»

«Daniel on tõesti algusest peale seda öelnud, et välimus või ükski riietus ei tee ilusaks, vaid sinu süda ja kuidas sa teistesse suhtud ja kui lahke sa oled,» kinnitas Eleri.

«Kui nad ütlevad, et neil on väga ilus kleit või kroon või muu, mille kohta nad tunnevad, et see muudab nad ilusaks, siis me alati ütleme, et tõepoolest, see on imeilus,» rääkis Daniel. «Kuid sellesse kleiti võivad tekkida augud, see võib mudaseks saada. Isegi meie nahk läheb kortsuliseks, juuksed lähevad halliks ja tulevad peast ära – aga hea süda teeb meid elu lõpuni ilusaks. Soovin, et nad saaksid sellest sõnumist üdini aru ja kui neil ka on omad võitlused ühel või teisel moel, siis midagi jääks meelde.»

Eleri kiitis, et kui isad on tütardele esimesed eeskujud meestena, siis sellega on väga hästi läinud. «Väljakutse iseendale on see, et kas ma ikka teen piisavalt. Vahel kui nad mängivad rollimänge ja ütlevad midagi lahket teineteisele, siis ma mõtlen, et väga hea, et nad on seda õppinud. Kui nad aga käratavad, siis ma mõtlen, et nad jällegi on seda ju minult õppinud. Nad imiteerivad seda, kuidas mina nendega suhtlen,» ütles ta.