KAS TEADSID? ⟩ Miks ei tohiks pulmas punast värvi kanda?

Seda, et pulmakülalisena tasuks vältida valget kleiti, teab vast igaüks. Põhjuseks tuuakse konkureerimist pruudiga. Selgub aga, et on veel värve, mida ei tasuks pulma selga panna.

Briti populaarse taskuringhäälingu «The Unfiltered Bride» tegijad Georgie Mitchell ja Bethany Smith tõid välja, et punase riietuse kandmine lääne pulmas võib viidata sellele, et sul on romantiline huvi peigmehe vastu. Georgie selgitas: «See tähendab, et oled peigmehega maganud. Vana naistejutt, aga jah.» Bethany lisas, et punane riietus võib tunduda ka liiga väljakutsuva, seksika ja ulakana.

Inimesed olid agarad teemat ka kohe kommenteerima. «Ma olen alati teadnud, et punast ei peaks kandma, sest see on liiga silmapaistev ja ei laseks pruudil särada,» ütles üks. Teine küsis: «Kas see tähendab halba õnne, kui ka pruutneitsid kannavad punast?» Kolmas kasutaja oskas välja tuua, et teatud kultuurides, näiteks Lõuna-Aasia ja Ida-Aasia kultuurides, peetakse punast õnnelikuks tooniks – ja traditsiooniliselt domineerib see pulmarõivastes samamoodi nagu valge lääne kultuuris.

Oluline on märkida, et tegemist on kellegi teise hinnanguga. Iga inimene otsustab ise, mida ja millist tooni rõivaid ta kanda soovib.

