KAS NII TOHIB? ⟩ Šokeeritud ema: ma ei tundnud oma last ära, kui talle vanaema juurde järele läksin

Ühendkuningriigis elav sisulooja Tawana oli väga pahane, et tema ema tütrel Riveril heast peast juuksed maha ajas. Ta selgitas, et Riveril olid juba sündides juuksed peas ja need kasvasid üsna palju lühikese aja jooksul.

Riveril olid küll pehmed ja lokkis juuksed, kuid tal tekkisid peanahale laigud ja juukseid hakkas natuke välja langema, mis on väikelastel väga tavaline. Kuna Tawana perekond on pärit Zimbabwest, usuvad paljud vanemad, et juuksed, millega laps sünnivad, on määrdunud. Paljud Zimbabwest vanemad usuvad ka, et kui lapse juuksed maha ajada, kasvavad need tagasi paksemate ja tervematena – seda tegi Tawana ema ka temaga, kui ta oli beebi.