Ema vihastas poeskäijad välja: ma ei kiirusta oma last takka

Naine tegi videos kohalikus supermarketis oma iganädalasi toiduoste koos elukaaslase ja üheaastase lapsega. Video all seisis: «Kui sinu taga kasvab järjekord ja inimesed vaatavad, kuid sa ei hooli sellest, sest su laps õpib ja kiirustamine tekitab väikelastes ärevust.» Videos on näha, kuidas vanemad õpetavad lapsele toiduainete nimetusi ning julgustavad teda aitama.

Ehkki klipil on rõõmus pühapäevahommikune hõng, olid vaatajad vihased, et naine ei arvestanud teiste inimeste ajaga, vaid hoidis järjekorda kinni. Kommentaatorid rõhutasid, et lastega tulebki võtta aega ja mitte neid taga kiirustada, kuid vaid senikaua, kuni see ei mõjuta teisi:

«Teadlik olemine ja teistega arvestamine on lastele veel üks oluline õppetund.»

«Mulle on alati meeldinud ütlus, et võõrad ei pea koos sinuga su last kasvatama.»

«Seetõttu valmistataksegi arendavaid mänguasju, mida lapsed saavad kodus kasutada, et ei käitutaks teistega hoolimatult.»

«Praegu oleks olulisem õpetada sotsiaalset teadlikkust. Loodan, et see aitab.»

Oli ka toetavaid kommentaare, ehkki vähemuses:

«Ma ei näe probleemi, sest tavaliselt on saadaval mitu iseteeninduskassat, mitte nii, et terve järjekord on kinni.»

«Ma torman kogu aeg ja kiirustan oma tütar tagant, aga ei, sul on õigus! Panen inimesed nüüdsest ootama. Tal on vaid üks lapsepõlv.»

«Mulle nii meeldib see. Lastel on ka õigus ruumi võtta. Neil on sama suur õigus poes olla kui kellel tahes!»

«See on täiesti normaalne kiirus. Ja laps tundub nii õnnelik, et saab aidata. Sa teed kõike õigesti!»