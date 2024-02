VIDEOD ⟩ Haruldase haigusega kaksikud sulatavad ka kõige jäisema südame

Kolmeaastastel kaksikutel on harudlane haigus Osteogenesis imperfecta, mida eesti keeles nimetatakse ka rabedate luude haiguseks. OI-d on erinevat tüüpi ja selle põhjustatud probleemid on samuti erinevad. Mõnel inimesel on kerged sümptomid, teisel jällegi raskemad.