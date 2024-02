Naine koges sünnitusel meeletut alandust: ta ütles, et seal haiseb nii rämedalt

Naine tegi Redditis emotsionaalse postituse: «Mul on kulunud palju aega, enne kui sain sellest rahulikult rääkida ja seda vastikut kogemust jagada. Tegelikult olen seda üle kuue aasta enda teada hoidnud, sest see oli suurim alandus, mida iial tundnud olen. Mind ei alandanud mitte ainult öeldud sõnad, vaid see, et nende ütlejaks oli inimene, keda tingimusteta armastasin ja usaldasin, minu elukaaslane.»