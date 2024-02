OOTAMATU ⟩ 59 protsenti naistest jagab sama seksuaalfantaasiat

News.com.au-ga jagatud loos räägib 40ndates äsja abielust lahutanud naine, kuidas ta on terve elu olnud justkui kindel oma seksuaalses orientatsioonis. Tema ja ta mehe teed on nüüdseks paraku lahku läinud, kuna mõlemad olid suhte lõpufaasis liialt üksteisest kaugenenud ning suhe ei toiminud enam sellisel kujul.

«Tunnen, et olen uuesti kohtamiseks valmis, kuid oma seksuaalsuse osas olen ebakindel. Kuigi mul pole kunagi olnud kogemust teise naisega, on see siiski midagi, millest olen aastate jooksul fantaseerinud.» Naine lisas, et kuna ta ei ole kindel, kas ta on biseksuaalne, siis ta ei tahaks teistele naistele arusaamatusi tekitada. «Kuidas ma saaksin endast aru ilma otse proovimata?» küsib ta suhtenõustajalt. Samuti toob ta välja, et ta muretseb endise abikaasa ja laste reaktsiooni pärast, kui ta hakkaks teiste naistega kohtama.