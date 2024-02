Kuus arsti kinnitasid, et tüdruk pole rase, kuid siis juhtus midagi ootamatut

Tänaseks 24-aastane Ellie räägib oma loo hoiatuseks teistele, et vältida sarnasesse olukorda sattumist. Nimelt juhtus neiuga see, et ta käis kuue erineva arsti vastuvõtul, kuid ükski neist ei märganud, et tüdruk on lapseootel. Ühel päeval juhtus midagi ootamatut – ta hakkas sünnitama.

Suurbritannia ajalootudeng Ellie ütles, et tal polnud kogu raseduse ajal aimugi, et ootab last, kuna tal polnud menstruaaltsükli häireid ega suurt kõhtu. «Ainus põhjus, miks ma arstide juures käima hakkasin, oli see, et mul oli kõhuvalu, tundsin end väga ebamugavalt ja minu kehakaal tõusis. Tegin rasedustesti ja see osutus negatiivseks ning hiljem kinnitasid seda veel kuus arsti,» rääkis ta. Arstid pidasid kõhuvalu tõsiseks seedeprobleemiks ning neiu saadeti alati koju.