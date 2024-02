TikTokis leviv kodune peenise suurendamise trend võib olla kurbade tagajärgedega

Peenise suurus on meeste jaoks ülioluline ja tihtipeale hell teema. Isegi kui nad väidavad, et ei põe oma ihuliikme suuruse (loe: väiksuse) pärast, on peenise suurendamise operatsioonid levinud, suurust lisavate pumpade ja toidulisandite müük toob tootjatele kena kopika ning kodused nipid suurema suguorgani saavutamiseks proovitakse magamistoa kinnise ukse varjus järele.