Ei vett, kütet ega elektrit: armunäljas ema hülgas alaealise poja

Pennsylvania osariigist Mannheimist pärit 45-aastane Tiffany Chanel Bogroff vahistati jaanuaris pärast seda, kui politsei sai teada, et tema poeg elab üksi lahtiühendatud kommunikatsioonidega ja prügi sisse uppuvas majas. Naabrid ütlesid korrakaitsjatele väljakutset tehes, et alaealine laps on jäetud üksinda ja hooletusse.