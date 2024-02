HAMBAARST HOIATAB ⟩ 7 asja, mida ei tohiks enne hambaarsti külastust teha

Hambaarsti külastamise sagedus sõltub individuaalsetest vajadustest ja suuhügieeni seisundist, kuid enamik arste soovitab hambaid regulaarselt kontrollida vähemalt kaks korda aastas. See tähendab, et ideaalne praktika on külastada oma hambaarsti vähemalt korra iga kuue kuu tagant.

Tüüpiliselt jooksevad inimesed enne visiiti kiiruga tualettruumi, et siis hambad kiiruga puhtaks pesta, kuid on veel toiminguid, mida tuleks vältida, vahendab Bristol Post.

Väldi hommikust kohvi- või teepausi

Kuum jook võib põhjustada hammaste tundlikkust ja seega ajada hambaarsti segadusse, kas tegemist on tõsise probleemiga või mitte. Samuti võib see põhjustada hammaste määrdumist. Parim on juua lihtsalt puhast vett.

Make-up jäta hilisemaks

Muidugi ei mõjuta meik kuidagi hammaste tervislikku seisundit, vaid pigem on siin mõeldud seda, et kuna kontrolli ajal kasutavad hambaarstid mitmesuguseid tööriistu, sealhulgas veepihustit, võivad need meigi eemaldada või sassi ajada. Nii et kui plaanid pärast hambaarstil käiku välja minna, tee endale meik hiljem.

Pea kinni oma tavalisest harjamisrutiinist

Tihtipeale tekib enne hambaarsti juurde minekut paljudel hirm, kas meie hambad on ikka korras või on augupoisid vallutanud suukese. Hambaarstid vajavad aga täielikku ja ausat pilti sellest, kuidas sinu suu näeb pärast tavalist harjamist välja.

Ütle ei kõvadele toiduainetele