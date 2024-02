PISARAKISKUJA ⟩ Prints Philipi viimane palve Charlesile ajas poja nutma

2022. aastal ilmunud raamatus «The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown» kirjutas autor Katie Nicholl, et printsi viimastel elupäevadel oli kuninganna pidevalt tema kõrval. Isaga veetis viimaseid hetki ka vanim poeg Charles. Ühel nende viimasel kohtumisel, kui nad said veidi aega omavahel olla, palus Philip oma viimase soovina: «Mida iganes sa tulevikus teed, palun hoolitse oma ema eest.» Emotsionaalne ja südamest tulnud soov liigutas tänast kuningat pisarateni.