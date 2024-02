Naise teismelise õega väljas käinud Kristjan: see polnud üldse nii nagu paistis

Kahtlustuste küüsi sattunud Kristjan otsustas oma loo Naise portaalile rääkida seetõttu, et oleks hoolimata headest kavatsustest ebameeldivasse olukorda sattunud. «Meid on õnneks nii palju teavitatud seksuaalse vägivalla rohkusest, et ka minu parimad kavatsused seati kahtluse alla.» Õnneks lahenes kõik siiski positiivselt.

Kristjan on 34-aastane, tema abikaasa Kristi paar aastat noorem. Nad on suhtes alates ülikooli algusajast ja nende perekonnad on samuti omavahelistes soojades ja lähedastes suhetes. Kristil on äsja 15-aastaseks saanud õde, kes on sirgunud arukaks neiuks ja unistab oma suure muusikahuvi tõttu pealinna õppima minekust.