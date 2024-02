Ülipopulaarne toit, mille igapäevane söömine võib olla saleda talje saladuseks

Supertoit, mis saleda talje tekkimisele kaasa aitab, on leitud. Pilgud tuleb pöörata ülipopulaarsesse Aasia kööki ühe kuulsaima Korea toidu suunas. Kas tegu on kõige maitsvama kaalulangetuse toiduga?

Selleks supertoiduks on nimetatud kimchi. See on traditsiooniline Korea köögiviljaroog, mis koosneb hapendatud vürtsikatest köögiviljadest, näiteks hiina kapsast või valgest redisest. Selgub, et see pühib nagu luud mao piirkonnast rasva minema ja lisaboonusena võib vähendada II tüübi diabeedi riski.