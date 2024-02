Tavaliselt on värbaja see, kes koostab sinuga kohtumiseks terve nimekirja keerulisi küsimusi. Intervjueeritavalt küsitakse teadlikult raskeid küsimusi, et ebakõlasid tuvastada. See tähendab, et kõiki neid kummalisi ja igavaid küsimusi esitatakse mitte konkreetse vastuse saamiseks, vaid selleks, et kuulda täpselt, kuidas sa sellele vastad.