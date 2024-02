Ameeriklannast koduperenaine, kes elab praegu oma rikka mehega Dubais, avaldas, et võttis rasedusega juurde 18 kilo. Üheksandat kuud rase Linda selgitas: «Laps kaalub vaid kolm kilo, nii et ma ei tea, kus need ülejäänud kilod on. Keegi ei hoiatanud mind ja ma kindlasti ei olnud selleks valmis. Lapse saamine on minu jaoks tohutu ohver. Ma armastan oma keha ja vihkan kaalus juurdevõtmist.»