MIDA SA TEEKSID? ⟩ Naine jättis kohtingu ära, kui mees saatis talle ootamatu sõnumi

«Ma olen šokis ja pean inimestele rääkima, mis just juhtus,» jutustas ta TikTokis. Naine oli õhtusöögiks end üles löönud ja ootas, millal mees, kes oli teel, talle järele jõuab. Kuid mees saatis talle sõnumi, mis ta pahviks lõi: «Hea küll, sa pinnapealne hoor. Ära kirtsuta nina mu auto peale. Mul on see olnud alates 18. eluaastast ja kellelgi pole Londonis autot.»

Naine ütles, et see pidi olema nende teine kohting ja lisas: «Ta on 30ndates mees, tal on normaalne karjäär ja me oleme vaevu suhelnud, see on alles teine kord, kui me kokku saame.»