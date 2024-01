2023. aasta algul kogus ühismeedias kuulsust naine, kes väitis, et ta on 2007. aastal kadunud Madeleine McCann. Ehkki DNA-test kinnitas lõpuks, et tegu pole Madeleine'iga, tekitas see paljudes hetkeks lootuse, et kadunud tüdruk või elus olla.