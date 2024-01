VIDEO ⟩ Vaata, milline näeb välja kodutu naine pärast totaalset muutust

Novruz on noor stilist, kes meigib, stiliseerib ja teeb pruudisoenguid. Kui ta kohtus tänaval elava Ritaga, rabas teda naise hooletusse jäetud välimus ja ta tundis, et peab midagi ette võtma – kasutama oma andeid ja võimalusi mitte ainult välimuse pärast, vaid et taastada Rita eneseväärikus. Rita ei teadnud, et see kohtumine muudab tema elu igaveseks.